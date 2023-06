Brindisi: Depositata la domanda di iscrizione

SS Brindisi FC comunica che in data odierna (20 giugno 2023, ndr) il Presidente Daniele Arigliano e il Direttore Generale Pierluigi Valentini hanno depositato presso la sede della Lega Pro tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie C.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp