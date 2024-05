Lecce – Il centravanti giallorosso Nikola Krstovic ha parlato del suo ritrovato stato di forma dovuto certamente anche alla possibilità di essere affiancato da un altro centravanti come Piccoli: “Ho sempre lavorato al massimo cercando di fare bene per la squadra. Sicuramente giocare con Piccoli mi ha aiutato perchè possiamo alternarci nell’andare a contendere la palla ai difensori avversari, quando non vado io so che andrà lui. I gol li ho fatti all’inizio e ho ripreso a farli adesso ma ci ho sempre provato.”. “Quello che mi ha chiesto mister Gotti appena arrivato è stato di stare tranquillo e giocare libero mentalmente e così ho fatto. Mi ripete spesso di rimanere sereno e di lavorare per la squadra che l’occasione arriva e in effetti è stato così.”.

Il discorso, ovviamente, è poi scivolato sulla sfida di lunedì contro l’Udinese: “Ovviamente noi vogliamo salvarci contro l’Udinese ma continuare a vincere cercando di fare più punti possibili, non ci accontentiamo.”.

Il numero 9 giallorosso non si nasconde sulle sue preferenze tattiche: “Contro l’Udinese spero di giocare con un compagno accanto perchè quando gioco a due ho la possibilità di non giocare sempre spalle alla porta.”.

Infine parla del suo futuro: “Ho un contratto col Lecce e spero di rimanere qui anche la prossima stagione.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author