Giochi Mediterraneo: ecco quanto costerà il nuovo Iacovone

Manca davvero poco e poi lo stadio Iacovone di Taranto si rifarà il look in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, che saranno ospitati proprio dal capoluogo ionico.

L’accordo siglato da Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi, e Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, è un passo importante perché permette di sbloccare i fondi necessari per appaltare i lavori. Per lo Iacovone è previsto un ulteriore finanziamento di 22 milioni, che andranno ad aggiungersi ai 28 già stanziati per un totale di 50 milioni di euro.

Sempre a Taranto ci saranno interventi di ristrutturazione per il Palaricciardi (5 milioni), centro sportivo Magna Grecia (12 milioni, di cui 5 per l’impianto di pattinaggio skate) e altri 15 milioni per le opere di contesto come parcheggi e viabilità.

