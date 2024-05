Serie C/C, playoff: arbitri designati per il secondo turno

Gli arbitri designati per il secondo turno playoff del Girone C della Serie C:

CASERTANA-CERIGNOLA: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Marco Cerilli di Latina e Andrea Zezza di Ostia Lido

Quarto ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze.

Var: Francesco Meraviglia di Pistoia.

Avar: Salvatore Longo Paola

TARANTO-PICERNO: Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Giorgio Ermanno Minafra Di Roma 2

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Var: Ivano Pezzuto di Lecce

Avar: Francesco Cosso di Reggio Calabria

