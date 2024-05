Playoff e playout di Serie C e D in diretta su Antenna Sud

Sarà un weekend lungo e ricco di appuntamenti sportivi sui canali del Gruppo Editoriale Distante (Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre, Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre, Teleregione, canale 77 del digitale terrestre) impegnati com’è accaduto nel corso della stagione a trasmettere e raccontare le vicende di squadre pugliesi e lucane.

Il Gruppo Editoriale Distante mette in campo un ulteriore sforzo, acquisendo i diritti della trasmissione in diretta dei playoff e dei playout di Serie C di Taranto, Cerignola, Picerno, Virtus Francavilla, Monopoli e Potenza, unica realtà editoriale in Puglia e Basilicata a realizzare questo impegno.

Si parte sabato 11 maggio con il doppio appuntamento del secondo turno playoff in diretta esclusiva in chiaro: la sfida dello “Iacovone” tra Taranto e Picerno alle 20:30 su Antenna Sud e in contemporanea, su Teleregione, Casertana-Cerignola. Attenzione: le gare non saranno trasmesse in streaming su antennasud.com né sulla pagina Facebook ufficiale di Antenna Sud.

La maratona di calcio prosegue domenica 12 maggio con gli attesissimi playout, anche in questo caso doppio appuntamento: il derby tra Virtus Francavilla e Monopoli in diretta alle 18:00 su Antenna Sud Extra, Monterosi-Potenza in contemporanea su Teleregione. Anche in questo caso, le partite non saranno trasmesse in streaming su antennasud.com né sulla pagina Facebook ufficiale di Antenna Sud.

Non solo Serie C, si prevede una domenica intensa e ricchissima sui canali del Gruppo Editoriale Distante: in diretta sul digitale terrestre ed in streaming su www.antennasud.com anche le due semifinali playoff del Girone H di Serie D: alle 16:00 appuntamento su Antenna Sud per Nardò-Fidelis Andria, a seguire, ore 18:00, Martina-Casarano.

La conferma dell’impegno del Gruppo Editoriale Distante sul racconto delle vicende calcistiche di società pugliesi e lucane è al tempo stesso il segno di attenzione nei confronti di appassionati e tifoserie, mantenendo la consueta professionalità mostrata durante la stagione.

