Cerignola, dopo il Giugliano ecco la Casertana

Nel servizio le parole di Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola.

CERIGNOLA – Una serata difficile, più del previsto nonostante lo si potesse immaginare. Pur soffrendo, il Cerignola ha retto l’urto di un Giugliano totalmente diverso rispetto a quello dell’ultima giornata di campionato, staccando per il secondo anno consecutivo il pass per il secondo turno playoff. Scesi in campo senza badare al doppio risultato favorevole e con un atteggiamento aggressivo, i ragazzi di Raffaele si son dovuti accontentare del pari, dovendo fare i conti con una squadra arrembante e pronta sfruttare ogni spazio.

Un finale di stagione sprint è costato agli ofantini qualche difficoltà nella prima gara da dentro o fuori. A Caserta si alza vertiginosamente il livello di difficoltà, l’Audace avrà un solo risultato a favore, servirà dunque una prestazione di altissima intensità.

Recuperare le energie in poche ore non sarà semplice, l’impressione è che il Cerignola si trovi davanti all’ostacolo forse più complicato di tutta la stagione, un’impresa al “Pinto” potrebbe aprire, però nuovi interessanti scenari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author