L’Antico Egitto raccontato al MUPA di notte

Grande successo anche quest’anno per l’apertura straordinaria dei musei non solo come contenitori culturali ma anche come luoghi di incontro e scoperta dell’identità e della diversità. In occasione della notte europea dei musei anche il Museo Papirologico di UniSalento ha spalancato le porte e ha organizzato visite guidate e laboratori tematici per raccontare gli scavi nell’oasi del Fayyum condotti dalla Missione Archeologica dell’Università da almeno vent’anni dapprima a Backias e poi nel sito greco-romano di Soknopaiou Nesos dove sta riportando alla luce il tempio dedicato al dio coccodrillo Soknopaios risalente ad epoca tolemaica. Il Museo Papirologico dell’Università del Salento, intitolato di recente a Mario Capasso, fondatore e direttore fino al 2018, scomparso nel dicembre 2023, ha organizzato visite guidate e laboratori tematici per scoprire una delle più ricche collezioni di papiri: oltre 350 in scrittura greca, demotica, ieratica, copta e geroglifica, contrassegnati come Papyri Universitatis Lupiensis, in gran parte ancora inediti e acquistati a partire dagli anni Novanta dal Centro di Studi Papirologici dell’Ateneo salentino da antiquari tedeschi, austriaci, inglesi e italiani. Interessante il laboratorio di tessitura antica e i risvolti del papiro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author