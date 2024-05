Massafra e Statte, allacci abusivi a energia elettrica in 9 appartamenti

I Carabinieri della Compagnia di Massafra, insieme ai tecnici di una società elettrica, hanno scoperto diversi allacci abusivi che alimentavano nove appartamenti in complessi residenziali tra i comuni di Massafra e Statte. Questi allacci bypassavano i contatori, i quali, sebbene attivi, registravano consumi di energia elettrica notevolmente inferiori rispetto a quelli reali.

Durante i controlli è emerso che alcuni residenti avevano creato un sistema illecito per sottrarre energia. In molti casi, l’assorbimento di elettricità continuava anche dopo aver scollegato il contatore, mentre in altri casi interi nuclei familiari risultavano senza contratto di fornitura da anni, ma continuavano ad alimentare le utenze domestiche.

La società fornitrice stima che l’energia elettrica sottratta illegalmente ammonti a circa 350.000 KWh, per un danno economico complessivo di oltre 150.000 euro. Al termine delle indagini, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà i responsabili presunti di furto aggravato e continuato di energia elettrica.

