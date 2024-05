BARI – Un anno fa la ‘torcida’ sul lungomare per invitare la città a spingere la squadra verso la Serie A, un anno dopo l’appuntamento è sul ponte Adriatico, riempito di fumogeni biancorossi e proponendo dall’alto un effetto davvero suggestivo. Il tifo organizzato biancorosso omaggia così Bari ed il Bari, in occasione della festa di San Nicola. E con un messaggio eloquente: “il Bari è dei baresi”. Intanto domani sera si gioca al San Nicola. contro il Brescia: in palio quantomeno un posto nei playout per cercare di centrare la salvezza.

