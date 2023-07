Taranto: Nel mirino Noah Mayr del SudTirol

Il Taranto continua a lavorare soprattutto sui giovani. Il club rossoblù ha messo nel mirino Noah Mayr, attuale centrocampista in forza al Sudtirol. Classe 2004, nella passata stagione ha giocato nella Virtus Bolzano, squadra militante nel Girone C di Serie D, collezionando 17 presenze con 4 reti. Per il 18enne mediano, la firma col Taranto rappresenterebbe il suo primo contratto professionistico.

