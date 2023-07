Cerignola, porta girevole: Saracco ai saluti, Viola la prima scelta

CERIGNOLA – Porta girevole, il Cerignola è pronto a ringiovanire il proprio parco portieri. La necessità è quella di fare minutaggio, la conseguente scelta è quella di schierare un under tra i pali, decisione coraggiosa ma che potrebbe dare buoni frutti, specialmente dal punto di vista economico. I gialloblù hanno accolto Umberto Saracco un anno fa, come primo colpo tra i professionisti, ma potrebbero salutarlo nelle prossime settimane: il classe 1994 non troverebbe spazio e non sarebbe titolare. Si registrano contatti frequenti con la Casertana, che starebbe pensando proprio a lui per blindare la porta: il club campano si prepara a festeggiare il ripescaggio in Serie C, proprio con il Cerignola si starebbe lavorando anche per Samuele Neglia, altro profilo fuori dai programmi degli ofantini. Il nome caldo sul taccuino di Elio Di Toro, per sostituire Saracco, è Antonino Viola, classe 2003 reduce da un ottimo campionato con il Nardò ma di proprietà del Lecce. Il portierino è conteso proprio con il club granata, che lo vorrebbe tesserare a titolo definitivo: i gialloblù sembrano in vantaggio ma sarà Viola a decidere, le prossime ore saranno fondamentali. In caso di esito negativo della trattativa, l’Audace valuterebbe il profilo di Jacopo Sassi, il classe 2003 è in ritiro con la prima squadra dell’Atalanta e proviene da una buona stagione al Giugliano, anche il Brindisi sarebbe interessato. Cerignola e Nardò, dunque, si contendono Viola, uno dei portieri più interessanti del panorama pugliese: il Lecce osserva, presto conosceremo il suo futuro.

