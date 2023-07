Boxe: Merico manda ko Caicedo e conquista la cintura UBC Continental

Il miglior Luigi Merico di sempre sconfigge Calì Yin Caicedo per ko alla sesta ripresa e conquista la cintura UBC Continental.

Una serata magica, presentata dal giornalista Matteo Schinaia, quella del già campione italiano Pesi Supergallo quella di sabato 29 luglio in Piazza Vittorio Veneto a Faggiano, nel match clou tra professionisti che ha chiuso una serata di grande boxe organizzata dalla Pugilistica Merico con il patrocinio del Comune di Faggiano, nella quale si sono svolti anche nove incontri dilettantistici tra alcuni dei migliori talenti di Taranto e Brindisi delle categorie Schoolboy e Junior.

Evento riuscitissimo, con la piazza sempre gremita dalle 21 fino ad oltre mezzanotte, quando l‘arbitro internazionale Enrico Licini di Milano, che nel 2016 diresse la finalissima 69kg alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha ufficializzato la vittoria di Luigi Merico.

Successo mai in discussione, nonostante Caicedo, reduce dal mondiale giovanile, si sia rivelato un avversario di assoluto livello. Ma Luigi ha messo subito in chiaro le cose, proponendo una boxe più aggressiva rispetto al solito, difendendo bene ed attaccando con intelligenza, sospinto dall’incessante tifo del pubblico locale.

Poi, alla sesta ripresa, con l’avversario già in palese difficoltà da alcuni minuti, il montante destro ben assestato che ha posto fine al match. Attimi di paura per il colombiano, per il quale è stato poi necessario l’intervento del dottore designato per la serata, Giuseppe Ferraro: per fortuna niente di grave, con la piazza poi pronta a tributare al sudamericano il giusto plauso per una gara comunque coraggiosa.

A fine incontro, l’imbattuto pugile pulsanese, che torna a vincere per ko dopo poco più di dieci anni (l’ultima volta era stata il 25 giugno 2013 a Pusalno contro Toth), non ha nascosto la grande soddisfazione per l’impresa: “Felice di aver vinto contro un buonissimo avversario, dotato di un gancio destro potente. Erano diversi anni che non vincevo per ko ed è una bellissima sensazione. Ringrazio tutta Faggiano, dall’amministrazione comunale ad ogni singola persona giunta in piazza, per il sostegno e per avermi dato l’opportunità di conquistare questa prestigiosa cintura”.

Molto soddisfatto anche il principale organizzatore della serata, il maestro Santo Merico: “La cintura è il giusto premio per i duri sacrifici di Luigi, tra allenamenti, sparring e diete. Il montante destro che ha deciso il match è un colpo provato in allenamento ma la vittoria è arrivata anche grazie al grande pubblico che lo ha sostenuto. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Faggiano, siamo felici che qui Luigi abbia fatto una delle più belle vittorie della sua carriera”.

Del successo della manifestazione ha parlato anche il sindaco Antonio Cardea: “Siamo onorati di aver ospitato questo grande evento e ringrazio la Pugilistica Merico. Quella di Faggiano è un’amministrazione lungimirante, che guarda a 360 gradi alla provincia di Taranto perché i grandi atleti vanno sempre supportati. La ciliegina sulla torta, poi, è stata questa straordinaria vittoria. E’ un evento che potrà ripetersi, siamo felici di continuare ad ospitare queste serate perché crediamo nello sport come educazione, cultura e promozione del territorio”.

