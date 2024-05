Gemini, accoltella un 18enne durante una lite. Arrestato

Avrebbe accoltellato un ragazzo di soli 18 anni, per poi dileguarsi tra le strade di Gemini, e rifugiarsi nella sua abitazione.

Per questi motivi, un 17enne del posto è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Ugento. Stando a quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero inizialmente avuto un litigio per motivi sentimentali. Il diverbio, avvenuto nei pressi delle case popolari della frazione ugentina, si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia. Il 17enne, infatti, avrebbe estratto dalla tasca un coltello, e avrebbe sferrato alcuni colpi in direzione del suo rivale, un 18enne, anche lui di Gemini. Quest’ultimo, pur riuscendo a schivare le prime coltellate, sarebbe stato raggiunto, però, da un fendente poco sopra l’altezza della scapola, motivo per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice verde presso l’ospedale “F. Ferrari” di Casarano.

In seguito agli accertamenti e le cure mediche, il 18enne è stato dimesso dal nosocomio dopo poche ore. Sul posto, invece, si sono immediatamente recati i carabinieri della stazione di Ugento, che dopo prime informazioni, hanno raggiunto il 17enne nella sua abitazione, dalla quale è stato prelevato e trasportato in caserma per ricostruire l’episodio. Al termine delle formalità, il 17enne è stato arresto dai carabinieri per tentato omicidio, ed è stato trasferito presso il centro di accoglienza di Monteroni.

