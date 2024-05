Martina, una grande stagione. È mancato il lieto fine

MARTINA FRANCA – Il presidente Soldano non ha mai temuto gli scettici, non si è mai nascosto, sin dalla scorsa estate. “Alzeremo l’asticella”, la dichiarazione tra diffidenze ed ironie social che ha dato vita alla cavalcata del Martina. Detto fatto, seppur con un bel po’ di rammarico: secondo posto e finale playoff dopo l’ottava piazza nella precedente stagione da matricola. Un cammino sempre più fulgido, ripartito da quella semifinale play off di Eccellenza persa contro il Matino nel 2021, e che in valle d’Itria sperano culmini con l’attesissimo ritorno tra i pro. Sogno ormai definitivamente sfumato per quest’anno, una grande stagione senza lieto fine: prima la fuga della Team Altamura, poi la bruciante sconfitta casalinga col Nardò in finale, il gol di Dambros ha spento ogni residua speranza per un eventuale ripescaggio.

Massimo Pizzulli, condottiero di questo lungo percorso di ormai quattro anni, non nega i rimpianti. Le sue parole nel servizio.

