Barletta Calcio, al via il ritiro estivo

BARLETTA – Comincia da lunedì pomeriggio alle 17 il ritiro del Barletta Calcio. Fino al 13 agosto, i biancorossi saranno impegnati in sede per preparare la stagione di Serie D 23/24, con un organico che attualmente conta 23 elementi ufficializzati, di cui 13 senior e 10 under.

Gli ultimi arrivi, in ordine di tempo, sono Duilio Evangelista, trequartista classe ’95 ex Pistoiese e Avellino, e Yakuba Camara, centrocampista del 2005 che va ad implementare il parco giovani in mediana. A questi si aggiungerà Nicola Rastelletti, che resterà a Barletta con il rinnovo del prestito dalla Vis Pesaro, mentre sarà in prova Gonzalo Hernan Labanca, altro trequartista, classe ’98, l’anno scorso retrocesso dall’Eccellenza alla Promozione calabrese con la maglia dell’Acri.

Al Barletta, però, continua a mancare un attaccante di spessore e un difensore centrale in grado di ereditare il ruolo di Andrea Petta. La dirigenza biancorossa resta vigile su entrambi i profili, in particolare in avanti, con un reparto che resta corto nonostante l’ultimo innesto di Antonio Caputo. Molto dipenderà dalle valutazioni economiche sulle cifre richieste dal mercato, con Dimiccoli, Pavarese e Ginestra che restano alla finestra in attesa di occasioni dalla Lega Pro.

Ancora lontani Marcello Trotta dell’Avellino ed Emanuele Santaniello del Monopoli. Il primo, seppur in uscita dall’Irpinia, percepisce un ingaggio al momento inaccessibile, mentre il secondo valuterà offerte dalla C, tra cui un potenziale interesse del Foggia. L’acquisto di un ulteriore difensore, invece, resterà subordinato alla spesa per l’attacco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp