Bari, si attende la risposta della Steaua per Edjouma

È Malcom Edjouma il nome nuovo per il centrocampo del Bari. 27 anni, mezzala o play all’occorrenza, il francese ha già cominciato la stagione nel campionato di Serie A rumena con la maglia della Steaua Bucarest, dove lo scorso anno ha totalizzato 29 partite e 9 gol, giocando anche 11 partite e 2 reti in Conference League tra qualificazioni e tabellone principale. Quasi 1 metro e 90 d’altezza, 84 kg, Edjouma è un centrocampista bravo negli inserimenti e abile nel gioco aereo. La richiesta del presidente della Steaua, Becali, è di 1 milione di euro, il Bari avrebbe presentato la sua offerta ed entro qualche ora il tutto, in una direzione o in un’altra, dovrebbe essere definito. Sempre per il centrocampo ci sono speranze di rivedere Leonardo Benedetti in biancorosso. La Sampdoria non lo ha convocato per l’amichevole contro l’Alessandria, ufficialmente per problemi fisici. L’impressione è che entro i primi giorni di agosto l’allenatore blucerchiato Pirlo deciderà sul futuro del ragazzo, che tornerebbe molto volentieri a Bari. Questione portieri: il 2 agosto chiude il mercato in entrata in Brasile e il Gremio dovrebbe trovare il sostituto di Brenno. In caso contrario la trattativa si complicherebbe perché, pur essendo aperto il mercato in uscita, il club verdeoro non avrebbe possibilità di scegliere il sostituto. Le alternative sono Perisan dell’Empoli e Gori della Juve ma non è escluso neanche un colpo a sorpresa del direttore sportivo biancorosso.

