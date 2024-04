FRANCAVILLA FONTANA – Dopo lo scontro, violento, tra la loro auto e una recinzione metallica, ma anche contro un albero d’ulivo, si sono allontanati, forse alla ricerca delle cure più discrete. E così, quando sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine e il 188, all’interno di quell’Audi A3 non c’era più nessuno. Gli occupanti, probabilmente feriti viste le tracce di sangue rinvenute all’interno dell’abitacolo, erano già andati via. Piccolo mistero con allegato sinistro stradale nella tarda serata di sabato sulla provinciale per Grottaglie, all’altezza del capannone dell’ex Mercatone Uno di Francavilla Fontana. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

