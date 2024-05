Taranto-Picerno 0-0, pugliesi al primo turno nazionale (cronaca)

⏱️ 90’+5’ È finita! Grazie allo 0-0, il Taranto si prende la qualificazione al primo turno nazionale. Nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Murano al 20’, il Taranto non ha mai spinto rendendosi sporadicamente pericoloso. Soprattutto nella ripresa, con l’ingresso di Kanoute che prima ha centrato il palo, poi ha spedito fuori un rigore per fallo in area di Pitarresi su Zonta. Seppur in 10, il Picerno ha provato a giocarcsela, ma con scarso successo.

🟥🟦 90’+5’ Ci prova all’ultimo respiro Ferrara, servito da Kanoute, ma troppo debole e centrale.

🟥🟦 90’+5’ Ammonito 🟨 Fabbro dalla panchina per proteste.

🔴🔵 90’+2’ Ammonito il tecnico 🟨 Longo per proteste.

⏱️ 90’ Sono 5 i minuti di recupero.

🔴🔵 87’ Ammonito 🟨 Albadoro.

🟥🟦 85’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio anche per il Taranto: Fiorani per Zonta.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Longo tenta il tutto per tutto: dentro Albadoro, una punta, fuori Guerra, un esterno difensivo.

🟥🟦 82’ Bifulco ai accentra e conclude, ma altissimo.

🔴🔵 80’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Ciko prende il posto di Pitarresi.

🟥🟦 78’ Bordata da posizione defilata di Kanoute, Summa in angolo.

🟥🟦 69’ Ammonito 🟨 Simeri per gioco falloso.

🟥🟦 69’ SOSTITUZIONE 🔄 un ottimo e stremato Ladinetti lascia il campo a beneficio di Calvano.

🟥🟦 65’ Sinistro sballato di Valietti da posizione angolata, dopo la respinta con i pugni di Summa.

🔴🔵 64’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Graziani rileva D’Agostino.

🟥🟦 61’ Il Taranto prova a rendersi pericoloso: sul cross di Bifulco dalla destra, Simeri colpisce di testa da due passi, ma, stranamente, non verso la porta.

🔴🔵 56’ Break del Picerno: Guerra dalla distanza, impreciso.

🟥🟦 51’ ❌ RIGORE SBAGLIATO! Dagli undici metri, Kanoute calcia fuori confermando il suo momento no: si resta sullo 0-0. Quarto rigore sbagliato in stagione per il Taranto.

🟥🟦 49’ RIGORE PER IL TARANTO! Pitarresi stende Zonta in area e per Nicolini non ci sono dubbi: l’arbitro di Brescia indica subito il dischetto.

🟥🟦 46’ Palo di Kanoute. Al primo pallone toccato, l’ex Avellino scocca un destro chirurgico dal limite che timbra il palo alla sinistra di Summa.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche per il Picerno: Novella e Santarcangelo per Pagliai e Ceccarelli.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 tre cambi per il Taranto: De Marchi, Matera e Fabbro restano negli spogliatoi, dentro Simeri, Bifulco e Kanoute.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Dopo due minuti di recupero, Nicolini fischia la fine del primo tempo: è successo poco o nulla, da segnalare solo l’espulsione diretta di Murano per gioco violento. Nonostante l’inferiorità numerica, il Picerno non ha sofferto, anzi ha tentato anche di rendersi pericoloso.

🔴🔵 43’ Bella rovesciata di D’Agostino dal limite, sugli sviluppi di una punizione deviata dalla barriera, Vannucchi blocca in due tempi.

🟥🟦 29’ Tentativo di Miceli dalla lunga distanza, non inquadra la porta.

🟥🟦 28’ Punizione di Matera dai 30 metri: centrale, ma Summa decide di mettere in angolo.

🔴🔵 20’ Espulso 🟥 Murano, Picerno in dieci uomini. La decisione di Nicolini dopo aver consultato il Var.

🟥🟦 18’ Miceli a terra, colpito da una gomitata di Murano: Nicolini al Var.

🔴🔵 5’ Ceccarelli sfrutta un errore di Miceli impegnando Vannucchi con un sinistro da posizione defilata: blocca il portiere rossoblu.

🟥🟦 3’ Conclusione dal limite di Zonta: deviata, di poco sopra la traversa. Angolo.

⏱️ 1’ Partiti.

⏱️ 0’ Cambio dell’ultim’ora in formazione per il Picerno: Maiorino fuori per un problema muscolare durante il riscaldamento, al suo posto Ceccarelli.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🔴🔵 PICERNO 0-0

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Matera (46’ Bifulco), Zonta (85’ Fiorani), Ladinetti (69’ Calvano), Ferrara; De Marchi (46’ Simeri), Fabbro (46’ Kanoute). Panchina: Costantino, Riggio, Papaserio, Travaglini, Capone, Mastromonaco, Orlando. All. Capuano.

🔴🔵 PICERNO 4231: Summa; Pagliai (46’ Novella), Gilli, Allegretto, Guerra (83’ Albadoro); Gallo, Pitarresi (80’ Ciko); Petito, D’Agostino (64’ Graziani), Ceccarelli (46’ Santarcangelo); Murano. Panchina: Merelli, Andrea Esposito, Maiorino, Emmanuele Esposito, Albertini, Biasol, Savarese, De Ciancio, Cadili. All. Longo.

🟡 ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia. Assistenti: Andrea Cravotta di Città di Castello e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Var: Ivano Pezzuto di Lecce. Avar: Francesco Cosso di Reggio Calabria.

🟨 AMMONITI: Simeri (T); Albadoro, Longo (P).

🟥 ESPULSI: Murano al 20’ per gioco violento su Miceli.

📌 NOTE: prima dell’inizio del match, minuto di silenzio per le vittime sul lavoro di Casteldaccia (Palermo). Recuperi 2’/5’. Angoli 7-0

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author