Cerignola col cuore ma non basta, lo 0-0 premia la Casertana

CASERTA – Il Cerignola ci mette il cuore ma non è sufficiente, nella bolgia del “Pinto” la Casertana soffre accontentandosi dello 0-0 e vola alla fase nazionale dei playoff per il fattore classifica. L’Audace chiude al secondo turno la sua seconda stagione tra i professionisti.

I gialloblù non concedono nulla agli avversari. Prima emozione al quarto d’ora, Coccia sfugge e crossa per Vuthaj che in torsione prova a piazzarla, sfera fuori di un soffio. Al 25’ altro sussulto degli ofantini, pericolosissimo angolo di Maza, stacco di Coccia murato da un difensore rossoblù. Avvio positivo per gli uomini di Raffaele, giunge alla mezz’ora però la prima tegola, l’Audace perde il suo capocannoniere, problemi muscolari per D’Andrea che lascia spazio a Malcore. Partita tiratissima al “Pinto”, non accade più nulla fino al duplice fischio.

È proprio Malcore a creare il primo grattacapo della ripresa ai falchetti, al 49’ l’attaccante sistema la sfera sul mancino ma non impensierisce Venturi. La Casertana concede al Cerignola la supremazia territoriale, risistemandosi in maniera più difensiva e controllata. La squadra di Raffaele lotta su ogni pallone, crea tante potenziali occasioni controllando le ripartenze campane. Brivido sulla schiena dei 4000 del “Pinto” all’83’: altro corner velenoso di Maza, girata di testa di Visentin, l’intervento prodigioso di Venturi nega il gol qualificazione. Tanta buona volontà nel finale non basta, il Cerignola saluta questi playoff a testa altissima e da imbattuto tra gli applausi ed i cori dei 400 giunti dalla Puglia. Casertana alla fase nazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author