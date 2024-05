Taranto, Capuano: ‘Sbagliato tanto, ma avanti con merito’

Secondo 0-0 consecutivo per il Taranto di Capuano. Il pareggio a reti inviolate, però, basta ai rossoblù per avere la meglio sul Picerno e accedere al turno successivo dei playoff di Serie C. Questo il commento di Ezio Capuano al termine del match: “San Cataldo ci è stato vicino, ma non ci ha aiutati. Abbiamo fatto benissimo nei primi 20′, pur avendo dovuto cambiare cinque uomini rispetto all’ultima gara. In parità numerica c’è stata solo una squadra in campo. Dopo il rosso a Murano, forse, ci siamo sentiti un po’ appagati, abbiamo cercato la profondità invece di andare in ampiezza. Nell’intervallo ho schierato un attaccante in più per lanciare un segnale alla squadra e tenere più basso il Picerno”.

”Abbiamo sbagliato l’impossibile ma il passaggio del turno è strameritato. Le nostre palle gol sono state sei o sette, mentre i nostri avversari non hanno mai calciato in porta e non abbiamo mai rischiato. Abbiamo effettuato un’ottima prestazione, pur avendo una miriade di giocatori fuori. Abbiamo imbruttito una squadra come il Picerno ma l’importante era passare il turno e arrivare tra le prime 16 in Italia. Ci godiamo questo momento ma non troppo, giocheremo fra poche ore e siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra”.

”Il rigore sbagliato? Kanoute ha segnato 13 gol, convive con qualche problemino ma aveva sempre segnato dal dischetto. Il rigore poteva condizionarci ma nella ripresa siamo stati belli da vedere. I tifosi? Il pubblico è il mio più grande successo, sentire uno stadio intero urlare il mio nome ripaga tutti i sacrifici. Questa piazza merita la Serie A”.

