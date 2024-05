Picerno, Longo: ‘Partita condizionata dal rosso a Murano’

Il Picerno esce dai playoff con rammarico. Il rosso a Murano, rimediato nella prima metà di gioco, ha condizionato il match dei lucani, come ammesso dal tecnico Emilio Longo al termine del match ai microfoni di Antenna Sud: “I ragazzi meritano solo l’applauso, hanno calcato un campo prestigioso senza subire interferenze. Abbiamo giocato con otto under ed è un motivo di orgoglio per noi. La partita è stata condizionata dal rosso a Murano e questo non fa che aumentare i meriti dei miei ragazzi. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo provato a fare la partita. Con più malizia e qualità avremmo potuto fare male in qualche ripartenza. Usciamo senza perdere e questo ci rende più orgogliosi”.

