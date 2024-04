Serie A, prima storica terna tutta al femminile

Prima storica designazione di una terna interamente femminile in Serie A. Domenica 28 aprile, per la partita Inter-Torino, valida per la 34a giornata del massimo campionato nazionale, scenderanno in campo l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

