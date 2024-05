Dal 31 maggio al 2 giugno, Trani capitale italiana della vela d’altura

Dal 31 maggio al 2 giugno la città di Trani si trasforma nella capitale italiana della vela d’altura con la VI edizione della “Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts”.

La manifestazione sarà presentata in conferenza stampa giovedì 23 maggio alle 10.45 nella sede della Lega Navale di Trani, presieduta da Luigi Ventura, a cui è stata affidata l’organizzazione dell’importante appuntamento da parte dell’Ottava Zona della Federazione Italiana Vela.

Alla conferenza parteciperanno: il presidente della LNI Trani Luigi Ventura; il presidente del Coni Angelo Giliberto; il vicepresidente dell’VIII Zona FIV Mario Cucciolla; i rappresentanti istituzionali del Comune di Trani e il manager del Distretto Unico del Commercio di Trani Mario Landriscina.

Giunta alla sua 6a edizione, la Coppa dei Campioni – Trofeo Italia Yachts è tra gli eventi velici più importanti in Italia e nel Mediterraneo, e gode del patrocinio di Regione Puglia, Comune di Trani, UVAI, Capitaneria di Porto, Confesercenti Barletta-Andria-Trani, Distretto Urbano del Commercio Trani, Confcommercio Bari e Bat, Itst.

La manifestazione è valida anche come Campionato Nazionale d’Area Adriatico Est Jonio ed ai fini della classifica Trofeo Armatore dell’Anno 2024 – UVAI, nonché di Qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2024 che si disputerà a Brindisi il 24 giugno c.a. valevole, infine, anche per la 30^ edizione del Campionato Zonale d’Altura Puglia.

Main sponsor dell’evento Italia Yachts e Indeco, cui si aggiungono Intempra, Happy network, Centro Diagnostico Coratino, Produttori di Manduria, Unipolsai Assicurazioni di Cortellino Assicurazioni, Villa Schinosa e Dai Optical Industries; sponsor tecnico Obiettivo Mare. Partner Sportale, Saily.it, Publitalia Sport & Gadget, Puglia Cake Festival. Info e dettagli su: Coppa dei Campioni VIII Zona FIV – Campionato Zonale Altura (coppacampioniottavazonafiv.it).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author