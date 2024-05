Boxe, Giovanni Rossetti trionfa al settimo trofeo ‘Masseria Ruina’

A cinque mesi dalla sconfitta ai punti contro Samuel Nmomah, Giovanni “Nino” Rossetti, peso medio della Quero-Chiloiro Taranto, si riscatta battendo per intervento medico alla quarta ripresa il paraguaiano Heinrich Coorseen Caceres. Protagonista del settimo “Masseria Ruina”, Rossetti ha mostrato la sua superiorità sul ring allestito nella suggestiva Masseria Ruina di Faggiano, nel Tarantino orientale.

Il 23enne italo-cubano ha prevalso grazie a un gancio destro che ha causato una ferita all’arcata sopracciliare sinistra di Caceres, costringendo l’arbitro a interrompere il match. Rossetti, nativo di L’Avana, ha condotto l’incontro con maestria, dimostrando la sua maturità professionistica e lasciando intravedere ampi margini di miglioramento. Per lui si tratta del tredicesimo successo su quindici incontri professionistici.

L’evento ha visto anche una riunione dilettantistica IBA Interregionale con protagonisti diversi atleti della Quero-Chiloiro e di altre società provenienti da varie province. Tra questi, spicca Ivan Gimmi, che ha vinto il match senza canotta e senza caschetto, aggiudicandosi il Settimo Trofeo “Masseria Ruina” grazie alla sua superiorità contro Danilo Mastrorillo.

Ecco i risultati degli atleti della Quero-Chiloiro Taranto nel VII Trofeo “Masseria Ruina”:

– Alessandro Donvito (Elite 71 kg) vince per squalifica contro Giuseppe Megale.

– Giacomo Gioioso (Elite 71 kg) perde per intervento medico contro Matteo Cappelleri.

– Demian Mangiarella (Elite 54 kg) supera Thomas De Fusco per intervento sanitario.

– Salvatore Pugliese (Junior 75 kg) batte Cristian Minutello.

– Alessandro Zizzaro (Junior 57 kg) vince contro Robert Ignat.

– Riccardo Iacca (Junior 57 kg) perde contro Alberto Palamà.

– Cristopher Spagnuolo (Schoolboy 44 kg) pareggia con Nicholas Barbieri.

– Simone Intermite (Schoolboy 42 kg) vince contro Fedele Natuzzi.

Nella categoria Sparring-Io:

– Vincenzo Quero pareggia con Luca Manicone.

– Samuele Del Gaudio batte Carlo Di Gioia.

– Stefano Bellucco pareggia con Salvatore Lionetti.

– Lorenzo Tramontano batte Alessandro Loperfido.

– Carmine Chiedi batte Francesco Scarano.

Il settimo trofeo “Masseria Ruina”, organizzato dalla Quero-Chiloiro Taranto con la collaborazione del vicepresidente del club Goffredo Santovito, si è concluso con successo, celebrando il pugilato sia professionistico che dilettantistico.

