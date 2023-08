FOGGIA – Il club rossonero ha ufficializzato un colpo di mercato. In realtà si tratta di un ritorno: quello di Emmanuele Salines. Il laterale destro era reduce dall’esperienza con la FeralpiSalò delle ultime due stagioni. Dopo il campionato vinto in cui ha raccolto 23 presenze è rimasto poi svincolato, fino al ritorno a zero a Foggia. Per il classe 2000 si tratta quindi di un ritorno dopo l’esperienza 19/20.

