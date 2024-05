Serie B, 36a Giornata: Parma promosso in A, Como quasi

Il Parma festeggia il ritorno in Serie A dopo tre anni e con due giornate d’anticipo grazie al pareggio (1-1) del San Nicola con il Bari. Nel frattempo, il Como si avvicina alla promozione battendo il Cittadella al 94′: ora basta splo una sola vittoria per salire in nella massima serie.

La Cremonese ha sconfitto il Pisa, mentre il Venezia è stato battuto a Catanzaro. Ottimi risultati anche per Cosenza, Sudtirol, Sampdoria e Spezia. Il Brescia pareggia con la Feralpisalò in trasferta.

RISULTATI 36a GIORNATA

ASCOLI-COSENZA 0-1

41′ Tutino

BARI-PARMA 1-1

50′ Bonny (P), 69′ Di Cesare (B)

CATANZARO-VENEZIA 3-2

5′ Pontisso (C), 14′ e 55′ Idzes (V), 59′ e 99′ rig. Iemmello (C)

COMO-CITTADELLA 2-1

71′ Pittarello (CI), 73′ Verdi (CO), 94′ Goldaniga (CO)

CREMONESE-PISA 2-1

13′ rigore Ciofani (C), 48′ D’Alessandro (P), 85′ Coda (C)

FERALPISALÒ-BRESCIA 2-2

5′ Bisoli (B), 10′ Dubickas (F), 29′ La Mantia (F), 42′ Papetti (B)

LECCO-SAMPDORIA 0-1

82′ De Luca

REGGIANA-MODENA 1-0

64′ rigore Gondo

SPEZIA-PALERMO 1-0

16′ Di Serio

SUDTIROL-TERNANA 4-3

9′ Odogwu (S), 23′ Pereiro (T), 33′ e 67′ Luperini (T), 51′ e 75′ rigore Casiraghi (S), 85′ El Kaouakibi (S)

CLASSIFICA



🟩 PARMA 74

🟩 COMO 71

🟦 VENEZIA 67

🟦 CREMONESE 63

🟦 CATANZARO 60

🟦 PALERMO 52

🟦 SAMPDORIA (-2) 49

🟦 BRESCIA 48

⬜️ SUDTIROL 46

⬜️ REGGIANA 46

⬜️ PISA 45

⬜️ CITTADELLA 45

⬜️ COSENZA 45

⬜️ MODENA 43

⬜️ SPEZIA 40

🟧 BARI 37

🟧 ASCOLI 37

🟥 TERNANA 37

🟥 FERALPISALÒ 33

🟥 LECCO 26

Legenda

🟩 Promossa in Serie B

🟦 Playoff

🟧 Playout

🟥 Retrocessa in Serie C

