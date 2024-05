Di Cesare fa respirare il Bari: biancorossi ora quintultimi

Il Bari respira con un punto che lo fa salire dal terzultimo al quintultimo posto della classifica, il Parma festeggia la conquista della massima serie al San Nicola, dove finisce 1-1. Biancorossi a quota 37 con Ternana e Ascoli ma meglio piazzati per gli scontri diretti: ducali inarivabili dal Venezia terzo.

La cronaca: Prima chance per Nasti al 9’: l’attaccante del Bari vede Chicizola fuori dai pali e prova la conclusione dai 30 metri, il portiere del Parma fa due passi indietro e riesce a bloccare. Alza i giri il Parma al quarto d’ora: conclusione di Bernabè respinta con i pugni da Pissardo. Ancora Parma al 24’: punizione di Mihaila alta sulla traversa. Un minuto più tardi grande accelerazione del Parma: Partipilo serve Bonny a tu per tu con Pissardo che riesce a toccare, Mihaila manca il tocco vincente sottoporta. Risposta un minuto più tardi di Sibilli: Chicizola si distende in angolo.

Al 5’ della ripresa passa il Parma: assist di Partipilo per Bonny che prende la mira e batte a giro Pissardo. Trova un grandissimo gol Di Cesare per l’1-1 al minuto 23: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il capitano la mette all’incrocio opposto per il pareggio e diventa il più anziano marcatore nella storia della Serie B.

Finisce così con il Parma che riconquista la Serie A e il Bari che deve continuare la lotta per non retrocedere.

36a g. Serie BKT: Bari-Parma 1-1

Marcatori: 6’st Bonny (P), 24’st Di Cesare (B)

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c) (34’st Matino), Vicari, Ricci, Maita, Luliç (28’st Acampora), Kallon (28’st Achik), Aramu (21’st Morachioli), Sibilli, Nasti

A disp.: Pellegrini, Brenno, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Colangiuli, Zanaboni, Dorval

All. F. Giampaolo

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Osorio, Estevez (26’st Ansaldi), Bernabè (16’st Cyprien), Bonny (26’Charpentier), Delprato (c), Partipilo (16’st Sohm), Coulibaly (1’st Di Chiara), Hernani, Mihaila, Circati

A disp.: Turk, Corvi, Balogh, Colak, Hainaut, Zagaritis, Man

All. F. Pecchia

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano (Rimini); assistenti: Sig. Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Sig. Mattia Scarpa (Reggio Emilia). Quarto Ufficiale: Sig. Giorgio Di Cicco (Lanciano). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Oreste Muto (Torre Annunziata)

Ammoniti: Coulibaly (P), Estevez (P)

Espulsi:

Angoli: 6-1

Rec.: 0’pt; 4’st

Note:

Stadio San Nicola; cielo nuvoloso, 23°C, terreno in buone condizioni; 18.347 spettatori (8.809 abbonati; 732 tifosi ospiti)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author