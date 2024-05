Bari, Di Cesare: “Credo di smettere a fine stagione, ora penso solo a salvarmi”

BARI – Valerio Di Cesare si rivela ancora una volta decisivo per le sorti del Bari, spettacolare il suo gol che vale l’importante pareggio contro il Parma. Il capitano biancorosso, assoluto protagonista in positivo della sciagurata stagione dei galletti, ha rivelato le sue intenzioni sul futuro nel post-gara: “Siamo umani e non macchine, la settimana scorsa ho avuto uno sfogo ripensando a tante cose, non volevo mostrarmi in quel modo ma è stato un crollo emotivo. Ho dato tanto in otto anni, per salvarsi servirà restare uniti e dare tutto in queste ultime partite, abbiamo fatto un’annata di m****. Credo di smettere alla fine delle gare ufficiali di questa stagione, ormai ho 41 anni e reputo sia arrivato il momento giusto. Mentalmente non sono pronto e sarebbe una botta incredibile, ma ora penso soltanto a salvarmi, prendo le pasticche la notte per dormire“.

