Fasano: vasto incendio all’esterno di azienda ittica, distrutti mezzi

Non si conosce ancora la causa del rogo che intorno alle 20.30 di mercoledì 1 maggio ha distrutto almeno sette mezzi parcheggiati all’esterno della ditta ittica “Lepore mare”, situata in via Dell’Agricoltura, alla periferia di Fasano. Sul posto si sono recate due squadre del distaccamento di Ostuni con il supporto di un’autobotte partita dalla sede centrale di Brindisi, per un totale di quattro mezzi. Intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Locale di Fasano. Al momento non si esclude che le fiamme possano avere origine dolosa. da8f8f47-1eff-4d4c-943b-373e6ba5f7ba

