Basket C/M, playoff: Molfetta vuole allungare la serie con Canusium

La capolista della Serie C unica, Canusium, ha asfaltato la Pallacanestro Molfetta in gara-1 e si è portata sul risultato di 1-0 nella semifinale dei play-off per il salto in B interregionale. Un risultato largo (90-63), con i padroni di casa che hanno toccato anche il trentello: il campo ha detto che Canusium è una avversaria tutt’altro che agevole per il club di Solimini, che oltre a essere uscito sconfitto al primo appuntamento della serie ha perso anche due partite su due inregular season giocate contro la formazione rossoblu.

Un segnale chiaro di come il risultato di gara-1 non sia poi così casuale. «Complimenti a Canusium per l’ottima prestazione fatta in gara 1 – ha affermato capitan Giuseppe Ippedico -. Sono stati molto attenti nei dettagli, giocando ad un’ottima intensità. Increduli della sconfitta? No, lo siamo per come è arrivata: pesante, brutta e ai limiti dell’aver espresso quello che ci eravamo detti in settimana. Partita davvero da dimenticare sotto tutti gli aspetti».

I biancorossi vogliono allungare la serie a gara -3. Giovedì sera la Pavimaro di coach Gesmundo ha la possibilità di portarsi sull’1-1 e di non far volare in finale Canusium. «Siamo sotto nella serie, aldilà dell’aver perso di 1 oppure di 30 – ha proseguito Ippedico -: ripartiamo non da quanto non espresso in gara-1, ma dall’essere davvero squadra come lo siamo stati durante tutto l’anno, né più né meno, con un po’ d’orgoglio in più».

Gli ospiti, allenati da coach Ciociola, che a gennaio hanno ingaggiato Aosta (assente a Molfetta, ha una media punti di 17.2), possono contare anche su Ordine (20.5 punti di media a partita, 27 punti in gara-1), Migliori (15.1 di media) e Murolo (13.9 di media).

Per allungare la serie a gara-3, inoltre, il sodalizio molfettese invoca il sostegno dei propri tifosi che in gare come questa è fondamentale: ottimo il responso della prevendita, polverizzate le t-shirt celebrative in omaggio ai primi 100 biglietti venduti.

L’appuntamento, dunque, è per giovedì 2 maggio al PalaPoli, in una gara in cui saranno validi solo gli accrediti per i tesserati Coni, Fip e per gli organi di stampa. Palla a d

