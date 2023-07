Il Lecce è al lavoro, sia in campo che fuori. Se da un lato buona parte dei componenti della rosa di mister D’Aversa sta attualmente svolgendo la preparazione pre-ritiro, dall’altro Corvino e Trinchera sono impegnati a sfoltire l’attuale gruppo squadra ed a completare la rosa che giocherà il prossimo massimo campionato italiano. Per il ritorno in giallorosso di Lorenzo Venuti manca praticamente solo la firma. Pronto per l’ex Fiorentina un contratto di due anni con opzione per il terzo. Un colpo in dirittura di arrivo che ha spinto la dirigenza alla cessione di Tommaso Cassandro, anche lui terzino destro, trasferitosi a Como a titolo definitivo dopo aver giocato in maglia giallorossa appena 13 minuti nella scorsa Serie A. A breve potrebbe raggiungerlo in prestito anche il giovane Voelkerling-Persson. Resta da capire ora se Venuti completerà il blocco dei terzini destri con Gendrey, o se prenderà il posto del francese in caso di addio. Al momento non esistono trattative in corso per il classe 2000, per il quale però potrebbe muoversi qualcosa nei prossimi giorni. A stretto giro ci sarà un affondo per un innesto fra i pali, ma intanto si pensa anche all’attacco. Il nome nuovo è quello di Eldor Shomurodov, reduce da un’esperienza non esaltante allo Spezia. Il centravanti Uzbeko, rientrato alla Roma, piace in Salento, ma l’operazione sembra particolarmente complicata a causa del pesante ingaggio percepito dal classe ’95. Nel frattempo, è stata rispedita al mittente anche una seconda offerta giunta per Assan Ceesay, che continua ad avere estimatori in Arabia. L’attaccante gambiano non ha ancora raggiunto il resto del gruppo, così come Banda, Gendrey, Helgason e Hjulmand. Dietro a questa assenza, però, non si celano ombre di calciomercato.

