Gallipoli: Carrozza verso la conferma, resta da sciogliere il nodo stadio

Il Città di Gallipoli ripartirà da mister Alessandro Carrozza. A stretto giro è previsto un incontro con i vertici societari giallorossi per limare gli ultimi dettagli. Nei prossimi giorni si parlerà anche con alcuni dei calciatori che si sono resi protagonisti nella promozione dall’Eccellenza alla Serie D, e ci saranno diverse conferme. Si è infatti a lavoro per trattenere gli over Passaseo, Scialpi, Benvenga, Sansò e Caputo, ma si lavora anche alla permanenza di qualche under. Per quanto concerne lo stadio, il “Bianco” verrà sottoposto ad alcuni lavori di restauro, destinati a terminare ad ottobre. Per questa ragione, la società si sta muovendo per giocare le prime gare del prossimo campionato di Serie D al “Gigi Rizzo” di Galatone o al “Via del Mare” di Matino.

