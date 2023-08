Taranto cede il giovane portiere Caputo al Monopoli

Giorgio Caputo, giovane portiere classe 2004, passa da Taranto al Monopoli. Al termine di una trattativa durata un paio di settimane, le due società hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Caputo era approdato in riva allo Jonio la scorsa estate dalla Virtus Matino, ma è stato impiegato solo dalla Primavera 4 allenata da Marino. Nessuna presenza in prima squadra per lui.

