Monopoli, idea Cargnelutti per la difesa

Dopo Angileri, Nobile e Peschetola il Monopoli si avvicina a Riccardo Cargnelutti. Il difensore centrale classe ’99, lo scorso anno alla Gelbison, è uno degli obiettivi principali per la nuova difesa di mister Tomei, che lo ha già visto all’opera durante il suo trascorso al settore giovanile della Roma. 66 presenze con la Primavera della Roma, 28 con la formazione under 17 e 12 con la Youth League, la massima competizione giovanile. Cargnelutti è ormai un veterano del campionato di Serie C, che disputerà per il quinto anno consecutivo. Dalle 6 presenze tra Modena e Fano nel 2019/2020, alle 31 con 2 reti con il Fano nel 2020/2021, fino ai 4 con il Potenza nel 2021/2022 e ai 2 con la Gelbison in 31 partite della stagione 2022/2023. La difesa dovrebbe ripartire da lui, da Angileri e da un altro giocatore over che la società sta cercando di individuare. Sempre dal Messina potrebbe arrivare Ferrini, giocatore di proprietà del Renate, che in cambio potrebbe ricevere Mattia Rolando, fuori dai piani di Tomei. Novità anche per la formazione Primavera 2: alla guida ci sarà Claudio De Luca, 42enne tecnico di Castellana Grotte che ha già guidato il Monopoli vittorioso nel campionato di Eccellenza 2011/2012.

