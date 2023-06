Bari, budget più elevato ma i gioielli andranno via

La stagione del Bari è ufficialmente partita nelle scorse ore quando il direttore sportivo Ciro Polito e il presidente Luigi De Laurentiis si sono incontrati negli uffici romani della Filmauro. Poco o nulla quanto trapelato dalla riunione, che si sarebbe prolungata fino a tarda serata. Si è parlato di budget, che dovrebbe superare quello della passata stagione, quando il Bari ha fatto il campionato con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, omnicomprensivi. Sarà aumentato a poco più di 20, compresi i costi per i cartellini degli eventuali nuovi acquisti e gli stipendi. Buona parte arriveranno dalle cessioni di Caprile e Cheddira, dai diritti tv e dagli sponsor, a testimonianza che la famiglia De Laurentiis guarda tutto con gli occhi dell’imprenditore e non si lascia andare a spese folli. Mignani dovrebbe restare al timone della squadra, che subirà tantissime variazioni. A partire proprio da Caprile e Cheddira, richiesti in Serie A, per continuare con il centrocampista Benedetti, che tornerà alla Sampdoria ma che ha richieste anche in Serie A, per andare avanti con Folorunsho, di ritorno a Napoli dopo un’ottima stagione in Puglia e Sebastiano Esposito, che farà rientro all’Inter. I giocatori in scadenza saranno trattati prima del ritiro. Chance di riconferma per Pucino, si riflette per Antenucci, mentre ci sono pochissime possibilità di vedere ancora a Bari Botta, Mazzotta e Ceter. Polito si è messo in moto e a giorni si avranno news più dettagliate. Tra due settimane, infatti, la squadra sarà già al lavoro.

