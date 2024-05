CAROVIGNO – Diversi feriti, almeno una decina di cui due trasportate in ospedale in codice rosso, e sei veicoli coinvolti: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla Statale 379 che collega Brindisi e Bari, in agro di Carovigno. Erano da poco passate le 3 quando, ma la dinamica è tutta da accertare, i mezzi si sono scontrati all’altezza dell’uscita per Specchiolla. È possibile che il sinistro abbia riguardato all’inizio quattro auto, per poi allargarsi ad altri due veicoli che si erano fermati per prestare soccorso prima dell’arrivo del 118, sul posto insieme a polizia stradale e vigili del fuoco.

Carovigno, maxi incidente sulla SS 379: una decina i feriti

A seguito dell’impatto due persone sono state anche sbalzate nel canale adiacente alla carreggiata. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto sono andate avanti per ore, mentre il traffico è stato deviato sulla complanare. Al netto delle ferite riportate, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

