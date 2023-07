Taranto: Boccia e Delpupo, si accelera

Capuano e Giove sono alla ricerca di giovani interessanti che possano dare qualità e minutaggio alla squadra rossoblù. Per questo, il Taranto sta cercando di stringere i tempi per portare in riva allo Ionio, il giovane argentino Isaias Delpupo. Classe 2003, il trequartista attualmente in forza al Cagliari, nell’ultima stagione con la primavera della squadra sarda, ha disputato 13 partite segnando 2 reti.

Stessa cosa per Salvatore Boccia, ex difensore della Turris, ma di proprietà del Cagliari. Sul centrale nativo di Oristano, ci sarà da sconfiggere la concorrenza del Pontedera per vedere il classe 2001 in maglia rossoblù.

In uscita pare sempre più probabile l’addio di Marco Manetta. Dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, il difensore potrebbe accasarsi a Messina.

