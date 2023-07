Bitonto: l’allenatore sarà Valeriano Loseto, inizia anche il calciomercato

l Bitonto ha chiuso la pratica dell’iscrizione alla prossima Serie D. Non ci sono quindi più dubbi che il club pugliese parteciperà nella prossima stagione al massimo campionato dilettantistico. “C’è sempre stato un dialogo con il sindaco, il nostro problema non era economico ma i tempi ristretti per la documentazione“, ha dichiarato il presidente Antonello Orlino.

Per ripartire nella prossima stagione il Bitonto si affiderà a Valeriano Loseto. Per l’allenatore classe ’72 si tratta di una riconferma in neroverde dopo la stagione 2021/22 passata a guidare la formazione Primavera del Bari. Si tratta di una figura di grande esperienza nella Serie D accumulata anche sulle panchina di Gravina e Andria.

Oltre al nuovo allenatore, il Bitonto si muove anche in tema calciomercato. È vicino infatti l’arrivo del centrocampista Gennaro Acampora, classe ’89 proveniente dal Lavello.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp