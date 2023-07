Taranto: Nel mirino Andrea Bonetto della Juventus

Dopo l’importante ingaggio di Pietro Cianci, il Taranto punta un giovane di proprietà della Juventus Next Gen: si tratta di Andrea Bonetti. Centrocampista classe 2003, si è messo in mostra ottenendo le attenzioni delle Nazionali giovanili under 15,16 e 17. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se è lui il giovane talento su cui punta mister Capuano.

