Giuseppe Sicurella torna in Puglia: ufficiale l’approdo al Martina

Dopo le conferme di Ancora e Figliola, e gli annunci di Maffei e Silletti, il Martina ha ufficializzato anche terzo volto nuovo della sessione estiva di calciomercato: Giuseppe Sicurella è un nuovo calciatore biancazzurro. Il centrocampista classe ’94 torna dunque in Puglia, regione in cui ha già vestito le maglie di Lecce Primavera, Foggia e Virtus Francavilla. In rossonero ha vinto un Campionato di Lega Pro, una Coppa Italia di categoria ed una Supercoppa di Serie C fra il 2016 ed il 2017. Dopo le parentesi Grosseto, Sicula Leonzio e Arezzo, ha militato fra le fila della Paganese nella seconda metà della passata stagione, raggiungendo il secondo posto alle spalle del Sorrento, mancando per un soffio la promozione in Serie C.

