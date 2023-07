FIGC: Lecco ammesso in Serie B, Reggina e Siena escluse

E’ arrivata la sentenza del Consiglio Federale della Figc. Lecco ammesso al prossimo campionato di Serie B, Reggina e Siena fuori rispettivamente dalla B e dalla C, bocciati i ricorsi. Ora ci sono 48 ore per fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (con possibile udienza il 20-21 luglio; è invece fissata per il 2 agosto la data dell’eventuale udienza al Tar sui casi).

