BARLETTA – Comincia il weekend e il Barletta prova ad intensificare le trattative in entrata, ma anche le riconferme dei calciatori che sono in attesa di novità dalla sede biancorossa. Dopo aver detto addio a Loiodice e quasi salutato Lattanzio, l’attenzione della dirigenza si sposta su altri elementi della scorsa stagione: Sante Russo potrebbe essere uno dei rinnovi più imminenti, dopo aver sfiorato il trasferimento al Manfredonia. Situazione in evoluzione per Carlo Vicedomini e Vito Lavopa: Dario Colapinto, procuratore di entrambi, incontrerà Pavarese per definire un possibile prolungamento di un altro anno.

Più complicata la situazione che porta ad Andrea Petta. Il difensore siciliano sarà negli Stati Uniti fino all’inizio della prossima settimana e il tutto si deciderà al suo rientro. Forte il pressing del Trapani, ma sono in salita le quotazioni del Casarano.

In entrata, invece, il nome principale delle ultime ore è quello di Domenico Aliperta. Il playmaker ex Cavese è in Giappone, ma il suo agente tratta col Barletta per un approdo in biancorosso. Tanti gli indizi social emersi giovedì, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto.

Più concrete le piste che portano alla zona offensiva: contatti avviati per il trequartista argentino Mauro Marconato, nell’ultima stagione a Francavilla in Sinni. Trattativa ad un buon punto per i due attaccanti Lorenzo e Samuele Sorrentino: il primo è reduce dalla doppia esperienza in Serie C con Gelbison e Giugliano, il secondo, scuola Benevento, ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Matese. Più articolata la situazione degli ex Casarano: Abruzzese, procuratore di Strambelli e Burzio, ha incontrato Dimiccoli, Pavarese e Ginestra giovedì pomeriggio. Difficile, per adesso, accontentare le cifre del 10 barese, tentativo più fattibile per la punta sudamericana.

Parco under in fase di costruzione: passi in avanti per Venanzio e Sapri dal Bari. Il terzino sinistro 2005 vuole il Barletta, anche il portiere 2004 è in dirittura d’arrivo.

