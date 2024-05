Scherma, GP Giovanissimi: bronzo per Alice Coco e Leonilda Buenza

Altri due prestigiosi piazzamenti sul podio per la scherma pugliese a Riccione nella terza giornata delle finali della 60a edizione del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”.

Arrivano entrambe dalla gara di sciabola Allieve, che ha visto Alice Coco del Club Scherma San Severo e Leonilda Buenza del Circolo Schermistico Dauno Foggia chiudere a pari merito sul terzo gradino del podio.

Coco ha sconfitto nell’ordine Valeria Cernuto del Piccolo Teatro Milano per 15-2, la compagna di squadra Nicole Bentivoglio per 15-9 e Ludovica Maria Parma della Società del Giardino Milano per 15-7 ma in semifinale si è arresa per 15-9 ad Anna Torre della Fides Livorno.

Buenza invece ha messo in riga Federica Vecci del Posillipo Napoli per 15-10, Marta Meroni della Scherma Verbania per 15-6 ed Angela Carolina Fusco del Club Scherma Napoli per 15-10 prima di cedere all’ultima stoccata in semifinale con Greta Vinci della Scherma Ariccia. La medaglia d’oro è andata ad Anna Torre, impostasi in finale per 15-8.

Il bilancio aggiornato per la Puglia dopo tre giornate di gare è di una vittoria e quattro terzi posti, tutti nella sciabola. Particolare curioso: nella prima giornata di gare aveva vinto la medaglia di bronzo anche Renato Coco, fratello minore di Alice, nella sciabola Maschietti.

