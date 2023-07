Picerno, parla il dg Greco: “Kouda può restare, Albertazzi dovrà giocarsi il posto”

Kouda può partire, ma la sua uscita non è ad oggi né necessaria né tantomeno prioritaria. Albertazzi può restare, ma dovrà giocarsi il posto con il promettente under Elia Summa. Questo è un po’ il riassunto di quanto dichiarato dal direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, che ospite dell’ultima puntata di Speciale Calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa rossoblù: “Kouda è un calciatore su cui ho creduto fin da subito, ho fatto di tutto per portarlo qui. È stato attenzionato da club importanti e di categoria superiore, ci sono tante società interessate. Stiamo valutando le tante proposte che ci sono arrivate, ma non è detto che vada via. Non escludo che possa restare a Picerno per questa sessione di mercato. Albertazzi? È una grande persona ed un grande professionista, ma noi vorremmo puntare sul portiere under”.

La Leonessa sta intanto muovendosi particolarmente bene in entrata. Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli innesti di Matteo Savarese, Sevo Ciko e Tommaso Ceccarelli. Quest’ultimo è un terzino destro classe 2004 che arriva dal Fasano. Per Ciko è stato necessario sbaragliare la concorrenza di mezza Serie D e non solo: il centrocampista classe ’98 è infatti reduce da un campionato mozzafiato giocato in forza al Derthona. Nel girone A di Serie D ha segnato ben 18 gol in 38 presenze, sfornando tra l’altro anche 5 assist. Arrivato alla soglia dei 25 anni, è ora pronto alla propria prima esperienza fra i professionisti. Quella di Ceccarelli è invece una conferma, dopo la buona seconda metà stagionale passata in prestito dall’Avellino. Tre ufficialità che vanno a sommarsi a quelle già rese note di Graziani e Gilli. Il Picerno 2023/2024 sta pian piano prendendo forma.

