Cerignola scatenato, c’è la firma di Sosa. Si tratta per Leonetti e Bosisio

CERIGNOLA – Prende decisamente quota il mercato del Cerignola. Franco Sosa ha firmato un biennale con i gialloblù. L’attaccante argentino, senza alcun dubbio, si legherà all’Audace dopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia della Team Altamura, bottino di 12 reti e 8 assist. Per lui esperienze anche con Fasano e Sorrento. Non è finita qui, l’Audace sta rivoluzionando il proprio reparto offensivo: secondo le ultime indiscrezioni, Vito Leonetti potrebbe essere un imminente rinforzo per Ivan Tisci. L’ex attaccante della Turris, da svincolato, potrebbe sposare la causa ofantina: le parti stanno trattando alla ricerca di un accordo definitivo. 27 presenze condite da 9 gol con i corallini, uno realizzato proprio contro quella che potrebbe diventare la sua nuova squadra. Leonetti è un veterano della categoria, avendo vestito anche le casacche di Matelica, Lumezzane e Reggina. Alla Turris, in due stagioni, 25 reti e 6 assist. Nelle prossime ore potrebbe essere in programma anche un incontro per Salvatore Molinaro, l’ex attaccante dell’Altamura sembrerebbe però essersi un attimo defilato. In difesa sembrerebbe esserci un’intensa trattativa con il Bari per Marco Bosisio, classe 2002 seguito da Di Toro già dalla scorsa estate. La trattativa potrebbe essere a buon punto e al momento non includerebbe alcuna contropartita tecnica. Inoltre, il Cerignola segue con attenzione Umberto De Luca, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Genoa. Per la porta spunta il nome di Antonino Viola, giovane estremo difensore del Lecce ma nell’ultima stagione a Nardò. Per lui ci sarebbe un’accesa concorrenza proprio da parte del club granata, che vorrebbe trattenerlo alla corte di Nicola Ragno.

