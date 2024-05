Roma – Alla fine, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo, Daniela Santanche’. La Procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che Santanchè vada a processo con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps. Con lei altre 2 persone tra cui il compagno della Ministra, Dimitri Kunz. Le decisioni dei giudici segneranno inevitabilmente il futuro politico di Daniela Santanchè. Una nuova tegola, che cade sul governo Meloni. Fonti di palazzo confermano che per ora l’affaire’ Santanche è in stand by. Lo stesso Ministro degli Esteri, Antonio Tajani parla di scelta personale. Anche Matteo Salvini rimette la decisione alla ministra suggerendole di non dimettersi. Io sono addirittura a processo, oltre al rinvio a giudizio. Sono un potenziale condannato dice il Vicepremier, Quindi sceglierà lei. Non chiederemo le dimissioni di nessuno. Diversa la posizione delle opposizioni. Per la segreteria Dem, Elly Schlein, la Premier dovrebbe pretendere un passo indietro dall’imprenditrice, mentre il leader pentastellato, Giuseppe Conte, richiama la recente candidatura dell’ex sottosegretario, Vittorio Sgarbi alle elezioni europee: “Peccato che le liste siano ormai chiuse”.

