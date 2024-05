Turco, ‘Fondi UE in stallo, JFT dimenticato: Fitto rallenta l’Italia’

«I dati Ifel sulle politiche di coesione esprimono uno scenario a dir poco allarmante ma, in particolare, è sul Just Transition Fund che pende l’interrogativo più pesante: cos’ha fatto il Ministro Fitto in oltre un anno e mezzo, se l’attuazione dei pagamenti su programmato è ferma allo 0,3% appena? Questa è l’ennesima riprova che il Governo Meloni non è in grado di gestire lo sviluppo sostenibile del Paese, così come continua a dimostrare anche in merito al Pnrr, con forti ritardi su ritardi. Il Jtf, giova ricordarlo, non è un capriccio dell’Unione Europea ma un piano che mira ad accelerare il Green Deal per il benessere di tutti i cittadini. Fu il Governo Conte II ad intercettare questi fondi, consentendo ad aree di crisi ambientale come Taranto e il Sulcis Iglesiente di aspirare a un futuro diverso e pulito tramite un piano d’investimento concreto che guarda all’economia verde. Ma se Fitto continuerà a mantenere quest’inerzia, sarà difficile vedere i frutti del lavoro messo a terra dal M5S con oltre un miliardo di euro stanziati, per questo chiediamo a gran voce che il Ministro dia risposte e si svegli da torpore in cui è caduto, per permettere ai territori interessati di voltare pagina». Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

