Taranto: Capuano annuncia un altro acquisto ad Antenna Sud

Dopo l’acquisto di Pietro Cianci, “metto un attimo in stand by l’attacco, anche se cerco un giocatore di piede sinistro forte per poter eventualmente adottare il 3-4-3 e diversificare dal 3-5-2 – dice Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, ad Antenna Sud svelando un nuovo acquisto. “Abbiamo ingaggiato un calciatore bravo e di prospetto come Alessandro Carnevale: manca l’ufficialità, però posso dire che è nostro“.

”In difesa stiamo bene – continua il tecnico rossoblu -: voi non sapete, ma anche in quel reparto abbiamo chiuso per giocatori non ancora ufficializzati. Però, cerco un braccetto sinistro importante“.

”A centrocampo dobbiamo lavorare, ma le idee sono chiare. Voglio una compagine simpatica, come ho sempre detto, e ho delle responsabilità illimitate. Lavoro dalla mattina alla sera e spero che i risultati ci diano ragione perché il mio sogno è riconquistare la tifoseria tarantina. Ricordo la partita Taranto-Castel Di Sangro in uno Iacovone pienissimo: se sarò bravo a riportare allo stadio il 70% di quella gente vorrà dire che avremo lavorato bene”, conclude Capuano.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp