Lecce: Le nuove maglie presentate nel cuore della città

Svelate in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, nel cuore della città, le maglie della stagione 2023/24 con una proiezione sulla facciata di Palazzo Carafa che ha emozionato i tanti tifosi presenti per l’evento.

La maglia giallorossa presenta una grande novità! La trama che si inserisce nelle strisce rosse è un omaggio alla nostra tifoseria, sempre numerosa e presente sia in casa che in trasferta e che vogliamo portare in campo.

La seconda maglia è una rivisitazione della bianca da trasferta con l’inserimento di elementi giallorossi sul petto.

La terza maglia, quella rossa, è un omaggio della Prima squadra alla Primavera Campione d’Italia. Sul fianco è stato riprodotto in tricolore stilizzato con il chiaro riferimento alla vittoria del Campionato nella passata stagione.

Presentata anche la maglia giallorossa che sarà indossata dalla formazione Primavera con cucito al centro lo Scudetto dei Campioni d’Italia 2022/23.

La novità di questa stagione è la quarta maglia, un omaggio alla memoria di due eterne bandiere, Lorusso e Pezzella e che sarà indossata dalla squadra in occasione del quarantennale dalla loro scomparsa, che ricorrerà il prossimo 2 dicembre.

