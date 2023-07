Eccellenza: Proietti new entry per la mediana del Bisceglie

Nuova significativa operazione in entrata per il Bisceglie, che per la stagione 2023/24 si assicura le prestazioni del forte centrocampista Cristiano Proietti.

Classe 1999, nato a Genzano di Roma, Proietti è un mancino in grado di ricoprire più ruoli nella zona nevralgica, a cui non manca una buona propensione realizzativa. Dopo la trafila nelle giovanili dell’Albalonga, ha militato nella prima squadra dello stesso club collezionando 19 presenze e 2 reti in serie D dal 2017 al 2019. A seguire si è distinto con la maglia del Montespaccatoconquistando da protagonista con la società romana la promozione in serie D. La parentesi con il Villalba (7 reti in 9 partite disputate) ha quindi preceduto l’ultimo, gratificante biennio con la maglia nerazzurra del Civitavecchia (Eccellenza laziale): nell’annata 2021/22 ha contribuito al successo della fase laziale della Coppa Italia di Eccellenza, con annesso approdo alla fase nazionale a gironi, mentre lo scorso anno Proietti ha fornito un valido apporto per la conquista del terzo posto finale in campionato.

Adesso, a 24 anni appena compiuti, arriva per lui la prima esperienza lontano dai confini regionali, in cui è pronto a far emergere l’indiscusso potenziale tecnico di cui dispone. L’AsBisceglie Calcio 1913 rivolge a Cristiano il più caloroso benvenuto!

